{"_id":"6aa154ed8cbb702bdf00f060","slug":"video-rohtak-roadways-employees-averted-the-siege-of-the-transport-office-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"रोहतक रोडवेज कर्मियों ने टाला परिवहन कार्यालय घेराव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रोहतक।परिवहन कार्यालय का घेराव करने गए रोडवेज कर्मचारियों ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद विरोध प्रदर्शन करने का फैसला टाल दिया। बैठक में रोडवेज कर्मचारी तालमेल कमेटी के सदस्यों के अतिरिक्त डिपो महाप्रबंधक नवीन कुमार संस्थान प्रबंधक हंसराज मौजूद रहे। परिवहन विभाग की ओर से एटीसी विनेश कुमार, जिला परिवहन अधिकारी वीरेंद्र ढुल और आरटीए रविश हुड्डा बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कर्मचारियों की मांगों को सुनने के बाद उन पर विचार करने की बात कही।

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