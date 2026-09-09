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Rohtak News: एनसीसी कैडेट्स ने पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता में भाग लिया

Wed, 09 Sep 2026 09:37 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Wed, 09 Sep 2026 09:37 PM IST
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NCC cadets participated in a poster-making competition.
06-महारानी किशोरी जाट कन्या कॉलेज में पोस्टर दिखाती एनसीसी कैडेट्स। स्रोत: कॉलेज
रोहतक। महारानी किशोरी जाट कन्या महाविद्यालय में बुधवार को 2 हरियाणा गर्ल्स बटालियन एनसीसी की ओर से जीवनशैली दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एक पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉ. रश्मि लोहचब ने सही खाएं, बेहतर जीवन पाएं का संदेश दिया। डॉ. लोहचब ने कैडेट्स को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने संतुलित और पौष्टिक आहार लेने तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने पर जोर दिया। कार्यक्रम का आयोजन सीटीओ सुमन की देखरेख में संपन्न हुआ। अनिता और अन्य एनसीसी कैडेट्स भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। संवाद
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