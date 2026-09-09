Rohtak News: तापमान 37.1 डिग्री पहुंचा, आज बारिश के आसार
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Wed, 09 Sep 2026 09:46 PM IST
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रोहतक। जिले में बुधवार को दिनभर गर्मी व धूप रही। लगातार बढ़ रहे तापमान से मौसम दोबारा गर्म होने लगा है। हालांकि, बीच में हवाओं से मामूली राहत मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार, जिले में 11 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री रहा। यह सामान्य की अपेक्षा 3.2 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री रहा। यह सामान्य तापमान से दो डिग्री अधिक है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 80 रहा। यह संतोषजनक श्रेणी में आता है। संवाद
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