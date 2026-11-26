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रोहतक में गैंगवार का खूनी खेल, ढाबे पर खाना खा रहे चार लोगों को गोलियों से भूना

विकास कुमार

Updated Thu, 26 Nov 2026 09:11 AM IST Updated Thu, 26 Nov 2026 09:11 AM IST







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हरियाणा के रोहतक में दिल्ली रोड स्थित मिलन ढाबे पर बुधवार रात छह-सात हथियारबंद बदमाशों ने 50 से ज्यादा राउंड फायरिंग की। हमले में डीघल निवासी रिंकू, विनित और हर्ष उर्फ राजू की मौत हो गई। सन्नी की तलाश में हमलावरों ने बेरी निवासी हिमांशु को भी गोली मार दी। पुलिस को भाऊ गैंग पर हमले का शक है। ... और पढ़ें

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