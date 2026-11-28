मिलन ढाबा हत्याकांड को बेखौफ अंदाज में अंजाम दिया गया। वारदात के तीसरे दिन 52 सेकंड का वीडियो सामने आया है। कैसे शूटर अचानक अंदर आए और दरवाजे के पास ही खाना खा रहे है बाबा गैंग के शूटर विनित, यश व रिंकू की 12 सेकंड में गोली मारकर हत्या कर दी।

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सामने आए वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि हमलावर बाहर निकल गए। इसके बाद बेरी निवासी हिमांशु डर के मारे ऊपर कमरे में जाकर छुप गया। एक शूटर की उसके ऊपर नजर पड़ गई और उसने साथियों को आवाज देकर बुला लिया। शूटर ऊपर गए और सन्नी रिटौलिया के शक में गोलियां मारकर हत्या कर दी।सामने आए शूट आउट के वीडियो में युवती बाहर निकलती दिखाई दे रही है। अंदाजा है कि यह वही युवती है जिसने सन्नी रिटौलिया की मुखबरी की थी। हालांकि इसकी पुष्टि होनी अभी बाकी है।डीघल निवासी मन्नु ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका चचेरा भाई रिंकू (27) गांव के युवक विनित, हर्ष उर्फ राजू के साथ रिटौली निवासी सन्नी के साथ रहता था। गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ की गांव के ही अंकित उर्फ बाबा व सन्नी के साथ पुरानी रंजिश चल रही है। अंकित जहां जेल में है जबकि उसका छोटा भाई सन्नी जमानत पर बाहर है। बुधवार रात करीब एक बजे रिंकू, विनित व हर्ष अपने साथियों के साथ खरावड़ के पास मिलन ढाबे पर खाना खा रहे थे।दो गाड़ियों में सवार होकर हिमांशु उर्फ भाऊ गैंग के छह-सात बदमाश हथियारों से लैस होकर आए और रिंकू, विनित व हर्ष पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। तीनों के शव होटल के अंदर फर्श पर खून से लथपथ मिले। साथ ही बेरी निवासी हिमांशु भी मारा गया। उसका किसी गैंग से संबंध नहीं था। वह तो खाना खाने ढाबे पर आया हुआ था।बताया जा रहा है कि रात एक बजे मिलन ढाबे पर 50 से ज्यादा लोग खाना खा रहे थे। तभी दो गाड़ियों में सवार होकर बदमाशों ने सन्नी गैंग के तीन युवकों पर गोली चला दी। अंधाधुंध फायरिंग से होटल में अफरा-तफरी मच गई। खाना खा रहे लोगों व स्टाफ ने टेबलों के नीचे छुपकर जान बचाई। चार लोगों की हत्या कर बदमाश दोनों गाड़ियों में सवार होकर दिल्ली की तरफ भाग गए थे।पुलिस को जांच में पता चला है कि तीन लोगों की हत्या के बाद हमलावर रिटौली निवासी सन्नी के बारे में पूछ रहे थे। शक के आधार पर बेरी निवासी हिमांशु पर गोली चला दी। हिमांशु गोली लगने के बावजूद जान बचाने के लिए होटल की पहली मंजिल पर सीढि़यों के रास्ते भाग लेकिन हमलावरों ने पीछा करके उसकी भी ऊपर ही गोली मारकर हत्या कर दी। सन्नी बच निकलने में कायमाब रहा।