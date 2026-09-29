{"_id":"6abb783146c6a782f20eb831","slug":"video-retired-employees-staged-a-protest-in-rohtak-demanding-the-protection-of-their-pensions-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"रोहतक में रिटायर्ड कर्मचारियों ने दिया धरना, पेंशन बचाने की उठाई मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रिटायर्ड कर्मचारी संघ के आह्वान पर मंगलवार को पेंशनरों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया। सुबह 10 बजे अनेक पेंशनर एकजुट होकर पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिला प्रधान जगपाल सांगवान ने कहा कि केंद्र सरकार वैलिडेशन एक्ट वापस ले और 18 माह के बकाया महंगाई भत्ते का भुगतान करे। पेंशन खैरात नहीं, बल्कि वर्षों की सेवा का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि 8वें वेतन आयोग का लाभ पेंशनरों पर समान रूप से लागू हो, बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी की जाए और कम्यूटेशन की कटौती 11 वर्ष में की जाए। वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा सुविधाएं और न्यायालयों के फैसलों को जनरलाइज करने की मांग भी उठाई गई। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें न मानी गईं तो 12 दिसंबर को दिल्ली में बड़ी रैली की जाएगी।

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