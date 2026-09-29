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Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   Kanhaiya appointed Coordinator of Agrasen Dham.

Rohtak News: कन्हैया बने अग्रसेन धाम के संयोजक

Tue, 29 Sep 2026 02:41 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:41 AM IST
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Kanhaiya appointed Coordinator of Agrasen Dham.
फोटो : सोनीपत के श्री अग्रसेन धाम कुंडली में पहुंचे भजन गायक कन्हैया मित्तल का स्वागत करते संस्
सोनीपत। भजन गायक कन्हैया मित्तल ने श्री अग्रसेन धाम कुंडली के अंतरराष्ट्रीय संयोजक के रूप में सहभागिता करने की सहमति दी है। रविवार को धाम पहुंचे कन्हैया मित्तल ने माता महालक्ष्मी और महाराजा अग्रसेन की आरती कर पूजा-अर्चना की। धाम की टीम ने उनका अग्रकुल गौरव के रूप में अभिनंदन किया। कन्हैया मित्तल ने कहा कि श्री अग्रसेन धाम में पंचधातु से निर्मित माता महालक्ष्मी का स्वरूप स्थापित किया जाएगा और प्रतिदिन महाभिषेक किया जाएगा। संस्था के संस्थापक एवं अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि कन्हैया मित्तल से मजबूती मिलेगी। संवाद

गोलागंज के बारूदखाना में अवैध एसए अपार्टमेंट का पिलर तेज आवाज के साथ टूटने से हड़कंप मच गया। 

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