Rohtak News: कन्हैया बने अग्रसेन धाम के संयोजक

सोनीपत। भजन गायक कन्हैया मित्तल ने श्री अग्रसेन धाम कुंडली के अंतरराष्ट्रीय संयोजक के रूप में सहभागिता करने की सहमति दी है। रविवार को धाम पहुंचे कन्हैया मित्तल ने माता महालक्ष्मी और महाराजा अग्रसेन की आरती कर पूजा-अर्चना की। धाम की टीम ने उनका अग्रकुल गौरव के रूप में अभिनंदन किया। कन्हैया मित्तल ने कहा कि श्री अग्रसेन धाम में पंचधातु से निर्मित माता महालक्ष्मी का स्वरूप स्थापित किया जाएगा और प्रतिदिन महाभिषेक किया जाएगा। संस्था के संस्थापक एवं अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि कन्हैया मित्तल से मजबूती मिलेगी। संवाद

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