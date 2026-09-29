Rohtak News: वोट चोरी के आरोप में कांग्रेसियों ने निकाला मार्च

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कांग्रेस नेताओं ने निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। शहरी जिलाध्यक्ष कमल दिवान ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। उन्होंने ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने की भी मांग की।पूर्व प्रदेशाध्यक्ष उदयभान ने आरोप लगाया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद वोट प्रतिशत के आंकड़ों में असामान्य बढ़ोतरी हुई और कई शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने दावा किया कि औसतन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में करीब 15 हजार वोट बढ़ाए गए।प्रदर्शन में ग्रामीण जिलाध्यक्ष संजीव दहिया, विधायक इंदूराज नरवाल, पूर्व विधायक जगबीर मलिक, सुखबीर फरमाना समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।