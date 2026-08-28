{"_id":"6a91353588285afc660577af","slug":"video-crowds-thronged-the-rohtak-bus-stand-on-raksha-bandhan-sisters-availed-free-travel-on-state-transport-buses-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"रक्षाबंधन पर रोहतक बस स्टैंड पर उमड़ी भीड़, रोडवेज में बहनों ने किया फ्री सफर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रक्षाबंधन पर्व पर रोहतक बस स्टैंड पर भारी भीड़ देखने को मिली। सरकार की ओर से महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की घोषणा के बाद बहनों ने रोडवेज बसों में जमकर सफर किया। सुबह से ही बस स्टैंड पर लंबी कतारें लगी रहीं। त्योहार के चलते रोडवेज ने मोर्चा संभालते हुए अतिरिक्त बसें चलाईं, ताकि यात्रियों को परेशानी न हो। वहीं निजी बस संचालकों ने इस भीड़ का फायदा उठाते हुए जमकर चांदी कूटी। निजी बसों में मनमाना किराया वसूला गया जिससे यात्रियों में रोष भी दिखा। रोहतक डिपो की बसें सोनीपत, झज्जर, भिवानी, हिसार और दिल्ली रूट पर फुल रही। कई बसों में खड़े होने तक की जगह नहीं थी। बहनों ने कहा कि फ्री सेवा से राहत मिली हैl रोडवेज अधिकारियों ने दावा किया कि सभी रूटों पर सुचारू व्यवस्था बनाए रखी गई।

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