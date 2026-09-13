रेवाड़ी: सिद्धार्थ यादव बोले- किसी का विकल्प बनने नहीं, दक्षिण हरियाणा के चहुंमुखी विकास के लिए आया हूं

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रेवाड़ी । भाजपा के नव-नियुक्त राष्ट्रीय मीडिया सह-संयोजक सिद्धार्थ यादव के रविवार को पहली बार गृह क्षेत्र रेवाड़ी पहुंचने पर सर्व समाज की ओर से भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया। केएलपी कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में पगड़ी पहनाकर और फूल-मालाओं से उनका स्वागत किया गया। इससे पहले सिद्धार्थ यादव ने अपने पैतृक गांव धामलावास पहुंचकर अपने पिता अमर शहीद डिप्टी कमांडेंट सुखबीर सिंह यादव की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद राजेश पायलट चौक से विशाल रोड शो निकाला गया। रोड शो में बड़ी संख्या में युवा और समर्थक शामिल हुए। गाजे-बाजे, देशभक्ति के नारों और हाथों में तिरंगा लिए लोगों ने उत्साह के साथ सिद्धार्थ यादव का स्वागत किया। रोड शो डॉ. भीमराव अंबेडकर चौक होते हुए केएलपी कॉलेज पहुंचा। नागरिक अभिनंदन से अभिभूत सिद्धार्थ यादव ने कहा कि राष्ट्रीय संगठन में उन्हें मिली जिम्मेदारी रेवाड़ी की माटी और यहां के लोगों के आशीर्वाद का परिणाम है। उन्होंने कहा, “रेवाड़ी की माटी ने मुझे गोद में खिलाया और अंगुली पकड़कर चलना सिखाया। इसलिए यह सम्मान मेरा व्यक्तिगत सम्मान नहीं, बल्कि पूरे अहीरवाल का सम्मान है।” क्षेत्र के विकास को लेकर उन्होंने कहा कि वे किसी का विकल्प बनने या किसी की लकीर छोटी करने नहीं आए हैं। उनका लक्ष्य दक्षिण हरियाणा का चहुंमुखी विकास, युवाओं के लिए नए अवसर और अहीरवाल के सम्मान को राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि ऐसी लंबी लकीर खींचनी है, जिससे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बेहतर हो। सिद्धार्थ यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात का संस्मरण भी साझा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का कार्यकर्ताओं के प्रति स्नेह और अपनापन प्रेरणादायी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने उन्हें देखकर कुर्सी से खड़े होकर आत्मीयता से “आओ प्रवक्ता महोदय” कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का एक सामान्य कार्यकर्ता के प्रति ऐसा सम्मान उन्हें संगठन और राष्ट्र के लिए और अधिक समर्पण से काम करने की प्रेरणा देता है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता एवं पूर्व सांसद डॉ. सुधा यादव के सुपुत्र सिद्धार्थ यादव ने कहा कि वे संगठन के माध्यम से हरियाणा और दक्षिण हरियाणा की आवाज को राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से उठाते रहेंगे। कार्यक्रम में रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना पोपली, जिला प्रभारी मदनलाल गोयल, पूर्व मंत्री डॉ. बनवारी लाल, पूर्व प्रदेश महामंत्री वीर कुमार यादव, पूर्व विधायक रणधीर कपड़ीवास, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रीतम चौहान, हुकमचंद यादव, रत्नेश बंसल, किसान मोर्चा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रामपाल यादव, महावीर यादव, सुनील सरपंच निखरी, योगेश यादव सहित विभिन्न गांवों के सरपंच, समाजों के प्रधान और संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन पूर्व जिला महामंत्री रमौतार कातोपुरी ने किया।

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