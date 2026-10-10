{"_id":"6aca47fb13465ff5b2021bef","slug":"video-542-kg-of-paneer-being-supplied-from-mewat-to-rewari-seized-food-safety-department-team-takes-action-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेवात से रेवाड़ी सप्लाई होने आ रहा 542 किलो पनीर पकड़ा, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने की कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रेवाड़ी। त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में विभाग की टीम ने भूड़ला गांव में पनीर से भरी एक पिकअप गाड़ी पकड़ी है। गाड़ी में 542 किलोग्राम पनीर भरा हुआ था। यह पनीर मेवात क्षेत्र से लाया जा रहा था और इसे रेवाड़ी में सप्लाई किया जाना था। विभाग की टीम ने गाड़ी को पकड़कर पनीर की जांच की प्रक्रिया शुरू की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. संदीप कुमार ने बताया कि विभाग की टीम खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर नजर रख रही है। इसी दौरान भूड़ला गांव में पनीर से भरी पिकअप गाड़ी पकड़ी गई। गाड़ी में बड़ी मात्रा में पनीर भरा हुआ था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पनीर मेवात से रेवाड़ी लाया जा रहा था। यहां इसकी सप्लाई की जानी थी। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उनकी शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए विभाग की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। 15 दिन में दूसरी बड़ी कार्रवाई: जिले में पनीर की सप्लाई को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की यह हाल के दिनों में दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले 26 सितंबर को भी विभाग की टीम ने 540 किलोग्राम एनालॉग पनीर से भरी एक पिकअप गाड़ी पकड़ी थी। उस मामले में भी बड़ी मात्रा में पनीर को लेकर कार्रवाई की गई थी। अब भूड़ला गांव में 542 किलोग्राम पनीर पकड़े जाने से खाद्य पदार्थों की आपूर्ति और उनकी गुणवत्ता की जांच का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है। त्योहारों के मद्देनजर विभाग सतर्क: त्योहारी सीजन में मिठाइयों, दूध और दूध से बने उत्पादों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में मिलावट की आशंका को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें बाजारों और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति पर निगरानी रख रही हैं। विभाग की ओर से दुकानों पर छापेमारी कर खाद्य पदार्थों के नमूने भी लिए जा रहे हैं, ताकि उनकी गुणवत्ता की जांच कराई जा सके। पनीर जैसे दूध से बने उत्पादों की गुणवत्ता लोगों के स्वास्थ्य से सीधे जुड़ी होती है। ऐसे में बाहर से आने वाले पनीर की जांच और उसके स्रोत की जानकारी महत्वपूर्ण है। भूड़ला गांव में पकड़ी गई पिकअप गाड़ी में मिले 542 किलोग्राम पनीर की गुणवत्ता को लेकर जांच की प्रक्रिया के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। विभाग की कार्रवाई का उद्देश्य लोगों तक सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ पहुंचाना है।

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