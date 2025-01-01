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Rewari News: चूरू-सादुलपुर रेलखंड पर आरओबी निर्माण के चलते कई ट्रेनें रहेंगी प्रभावित

Sat, 10 Oct 2026 01:36 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 10 Oct 2026 01:36 AM IST
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Several trains on the Churu-Sadulpur rail section will be affected due to ROB construction.
रेवाड़ी रेलवे स्टेशन। संवाद - फोटो : 1
रेवाड़ी। उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल के चूरू-सादुलपुर रेलखंड के चूरू यार्ड में समपार फाटक संख्या-165 पर रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) निर्माण कार्य के लिए ब्लॉक लिया जाएगा। इसके चलते दिसंबर में कई रेल सेवाएं प्रभावित रहेंगी। रेलवे की ओर से कुछ ट्रेनों को रद करने, कुछ का आंशिक संचालन करने और एक ट्रेन के प्रस्थान समय में बदलाव करने का निर्णय लिया गया है।
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उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार निर्माण कार्य के चलते यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यात्रा करने से पहले ट्रेन की स्थिति और समय की जानकारी लेना जरूरी है।
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रेवाड़ी-बीकानेर रेल सेवा व बीकानेर-रेवाड़ी रेल सेवा भी 2 और 9 दिसंबर को रद रहेगी। बीकानेर-हिसार रेल सेवा 2 और 9 दिसंबर को बीकानेर से रवाना होकर रतनगढ़ तक ही संचालित होगी। रतनगढ़-हिसार के बीच यह आंशिक रूप से रद रहेगी।
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हिसार-बीकानेर रेल सेवा 2 और 9 दिसंबर को हिसार के स्थान पर रतनगढ़ से संचालित होगी। हिसार-रतनगढ़ के बीच यह आंशिक रूप से रद रहेगी।
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा की योजना बनाने से पहले संबंधित ट्रेन की समय-सारणी और संचालन की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।
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