Rewari News: परचून की दुकानों पर छापे, सात सैंपल जांच के लिए भेजे

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रिपोर्ट आने के बाद खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. संदीप कुमार ने बताया कि नवरात्र के दौरान कुट्टू का आटा, सामक, सिंघाड़े का आटा और साबूदाना जैसे खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में इनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दुकानों पर जांच की जा रही है। विभाग की टीम ने अभियान के तहत अलग-अलग दुकानों से खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए हैं।विभाग की ओर से की गई कार्रवाई में कुट्टू के दो, सामक के दो और सिंघाड़े के आटे के दो सैंपल लिए गए। इसके अलावा साबूदाना का एक सैंपल भी जांच के लिए लिया गया है। इस तरह कुल सात सैंपल एकत्र कर प्रयोगशाला भेजे गए हैं। जांच के माध्यम से यह पता लगाया जाएगा कि संबंधित खाद्य पदार्थ निर्धारित गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर खरे उतरते हैं या नहीं।मिलावट मिलने पर होगी कार्रवाईनवरात्र के दौरान व्रत में इस्तेमाल होने वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री बढ़ने के कारण उनकी गुणवत्ता पर निगरानी रखना जरूरी है। विभाग का उद्देश्य बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है। सैंपल की रिपोर्ट में किसी प्रकार की मिलावट या गुणवत्ता संबंधी खामी सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानदारों से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने और निर्धारित मानकों का पालन करने की अपील की है। वहीं, उपभोक्ताओं को भी व्रत के लिए खाद्य सामग्री खरीदते समय उसकी पैकिंग, निर्माण तिथि और समाप्ति तिथि की जांच करने की सलाह दी गई है।