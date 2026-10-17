फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   An effigy of Ravana has been set up at Shalimar Ground in Sector 5, Panchkula.

पंचकूला के सेक्टर-5 स्थित शालीमार ग्राउंड में खड़ा किया रावण का पुतला

Sat, 17 Oct 2026 08:09 PM IST
शाहिल शर्मा
Shahil Sharma शाहिल शर्मा
Updated Sat, 17 Oct 2026 08:09 PM IST
An effigy of Ravana has been set up at Shalimar Ground in Sector 5, Panchkula.
पंचकूला के सेक्टर-5 स्थित शालीमार ग्राउंड में दशहरा उत्सव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। यहां 221 फीट ऊंचे रावण का पुतला खड़ा किया जा रहा है। विशालकाय रावण के निर्माण और उसे खड़ा करने का काम जारी है। इसकी ऊंचाई इसे दशहरा उत्सव का प्रमुख आकर्षण बना रही है। शालीमार ग्राउंड में रावण के पुतले को तैयार करने के लिए कारीगर जुटे हुए हैं। इतने विशाल पुतले को खड़ा करना अपने आप में बड़ी चुनौती है। इसके लिए विशेष व्यवस्था और सावधानी बरती जा रही है। रावण के पुतले को अंतिम रूप दिए जाने के साथ ही दशहरा आयोजन की तैयारियों को भी पूरा किया जा रहा है। दशहरे पर रावण दहन देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। हर वर्ष दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। रावण दहन के साथ भगवान श्रीराम की विजय का संदेश दिया जाता है। शालीमार ग्राउंड में 221 फीट ऊंचे रावण के पुतले को देखने के लिए शहरवासियों में उत्सुकता रहने की संभावना है। आयोजन को लेकर लोगों की निगाहें अब दशहरे के दिन होने वाले रावण दहन पर टिकी हैं
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

कानपुर हाईवे ढाबा लूटकांड का खुलासा, 250 सीसीटीवी खंगालकर एक आरोपी गिरफ्तार

Kanpur highway dhaba robbery case solved one suspect arrested after scanning 250 CCTV feeds
Kanpur
17 Oct 2026

वीडियो: नेगी राम हत्याकांड मामले में डीसी चंबा से मिले परिजन, निष्पक्ष जांच की उठाई मांग

Family members of the victim in the Negi Ram murder case met with the Chamba DC and demanded an impartial investigation
Chamba
17 Oct 2026

VIDEO: बसई मोहम्मदपुर में दर्दनाक हादसा, देवी को खीर का भोग लगाने जा रहे 10 लोग ई-रिक्शा पलटने से झुलसे

Tragic accident in Basai Mohammadpur: 10 people on their way to offer *kheer* to the Goddess sustained burns after their e-rickshaw overturned.
Firozabad
17 Oct 2026

नवरात्रि विशेष: 60 फीट ऊंचे हिडोलना झूले पर सजी नौ देवियों की अलौकिक झांकी, उमड़े श्रद्धालु

Divine Fusion of Faith & Art: 9 Goddesses on a 60ft Swing in Jaisinagar Draw Massive Devotee Crowds
Madhya Pradesh
17 Oct 2026

बड़कोट में मां भगवती के जयकारों से गूंजा नगर, जागरण से पहले निकली भव्य शोभायात्रा

Uttarkashi:Barkot resounds with chants in honor of Goddess Bhagwati; grand procession held ahead of the all-night vigil (jagran)
Uttarkashi
17 Oct 2026
विज्ञापन

कानपुर के नौबस्ता चौराहे पर ऑटो बैक करने को लेकर भिड़े चालक, जमकर हुई मारपीट और तोड़फोड़

Auto rickshaw drivers clash at Kanpur Naubasta intersection over reversing their vehicles
Kanpur
17 Oct 2026

कोटा बस हादसा: घायलों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे ओम बिरला, डॉक्टरों को बेहतर इलाज के दिए निर्देश

Kota Bus Accident: Om Birla Visits Injured Passengers in Hospital, Directs Doctors to Ensure Best Treatment
Kota
17 Oct 2026
विज्ञापन

स्नातक एमएलसी प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने के विरोध में शास्त्री घाट पर धरना, VIDEO

Protest Shastri Ghat against cancellation nomination graduate MLC candidate
Varanasi
17 Oct 2026

मेरठ: मृत्युदंड के बाद मुस्कान-रविता हाईकोर्ट में लड़ेंगी केस, जेल में दोनों ने मांगे प्राइवेट वकील, रविता-अमरदीप को मिले कैदी नंबर

Meerut Murder Cases: Muskan and Ravita Seek Private Lawyers to Appeal Death Sentences in High Court
Meerut
17 Oct 2026

कुल्लू: राजेश शर्मा बोले- बच्चे रटने की मशीन न बने, कौशल बढ़ा दें रोजगार

Rajesh Sharma says children should not become rote-learning machines; developing skills will lead to employment.
Kullu
17 Oct 2026

सोलन: कांग्रेस पर भाजपा का वार, शैलेंद्र गुप्ता बोले- महिलाओं को 1500 रुपये की गारंटी अधूरी

Solan: BJP attacks Congress; Shailendra Gupta says the guarantee of Rs 1,500 to women remains unfulfilled.
Solan
17 Oct 2026

कानपुर के घाटमपुर में मिशन शक्ति, छात्रा दीक्षा बनीं एक दिन की एसडीएम और दिव्या तहसीलदार

Mission Shakti in Ghatampur, Kanpur Student Diksha becomes SDM for a day Divya becomes Tehsildar
Kanpur
17 Oct 2026

भोरंज: डीसी ने रागी पाउडर के उपयोग व बच्चों के पोषण पर महिलाओं के साथ किया संवाद

Bhoranj: DC interacts with women on the use of ragi powder and child nutrition
Hamirpur (Himachal)
17 Oct 2026

नडाला में दही चोरी करते व्यक्ति को पकड़ा, CCTV में कैद हुई घटना

Man caught stealing curd in Nadala; incident captured on CCTV
Chandigarh-Punjab
17 Oct 2026

मानसा में घायलों से मिलने पहुंचे विधायक का निहंगों ने किया विरोध

MLA, who arrived in Mansa to visit the injured, faces protest from Nihangs
Chandigarh-Punjab
17 Oct 2026

हापुड़: डीएम ने मतदाता शिविरों का किया निरीक्षण, बूथ जांचे, बीएलओ से मांगी जानकारी

Hapur DM inspects voter camps
Hapur
17 Oct 2026

लखीमपुर खीरी: सीओ आवास के सामने दो पुलिसकर्मियों के बीच विवाद, वीडियो वायरल

सीओ आवास के सामने पुलिसकर्मियों में हुआ विवाद
Lakhimpur Kheri
17 Oct 2026

हमीरपुर: चिट्टा बरामदगी मामले में चंडीगढ़ से महिला गिरफ्तार

Hamirpur: Woman arrested from Chandigarh in 'chitta' (synthetic drug) seizure case
Hamirpur (Himachal)
17 Oct 2026

वीडियो: दुकान पर खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा, गुलाब जामुन में मिले कॉकरोच, माैके पर ही नष्ट करवाई मिठाई

Food Safety Department raids a shop; cockroaches found in 'gulab jamuns', sweets destroyed on the spot.
Shimla
17 Oct 2026

मुरादाबाद: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अस्पताल में तीमारदारों से ली जानकारी, बुजुर्ग मां को मिला इलाज का भरोसा

Moradabad Deputy CM Brajesh Pathak inquired with attendants at hospital
Moradabad
17 Oct 2026

धान खरीद सीमा और कटिंग के विरोध में अंबाला में फूटा किसानों का गुस्सा, हिसार हाईवे जाम किया

Farmers' anger erupts in Ambala over paddy procurement limits and deductions; they block the Hisar highway.
Ambala
17 Oct 2026

कानपुर साउथ मैदान पर अंडर-15 क्रिकेट खिलाड़ियों को मिले खास टिप्स

Under 15 cricket players receive special tips at the Kanpur South ground
Kanpur
17 Oct 2026

अपना दल के संस्थापन सोनेलाल की जयंती पर आयोजित हुआ श्रद्धांजलि सभा, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया ने पिता के संघर्षों को गिनाया

A tribute meeting was held on the birth anniversary of Sonelal, founder of the Apna Dal; Union Minister Anupriya recounted her father’s struggles.
Pratapgarh
17 Oct 2026

वीडियो: गुरुजी का तबादला होने पर भावुक हुए विद्यार्थी, विदाई पर फूट-फूटकर रोने लगे

Students become emotional upon their teacher's transfer, burst into tears
Chamba
17 Oct 2026

फरीदकोट के 13 नशा हॉटस्पॉट पर पुलिस की दबिश, एसएसपी ने संभाली कमान

Police raid 13 drug hotspots in Faridkot; SSP takes charge of the operation
Chandigarh-Punjab
17 Oct 2026

भिवानी में पांचवें दिन श्रवण लीला और राम-भरत मिलाप का मंचन, भावविभोर हुए दर्शक

'Shravan Leela' and 'Ram-Bharat Milap' enacted on the fifth day in Bhiwani; audience left deeply moved
Bhiwani
17 Oct 2026

भिवानी में सात दिन के संघर्ष के आगे झुका प्रशासन, विधायक ने जूस पिलाकर करवाया आमरण अनशन समाप्त

Administration yields after seven-day struggle in Bhiwani; MLA brings an end to the hunger strike by offering juice.
Bhiwani
17 Oct 2026

भिवानी में संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन, भाजपा कार्यालय के बाहर फूंका सरकार का पुतला

Samyukt Kisan Morcha protests in Bhiwani; effigy of the government burnt outside BJP office
Bhiwani
17 Oct 2026

पुष्कर के बाद बेरी में उत्तर भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सजा, झज्जर में पशुओं की बिक्री शुरू

After Pushkar, North India’s largest cattle fair has been set up in Beri; the sale of animals has begun in Jhajjar.
Jhajjar/Bahadurgarh
17 Oct 2026

रोहतक में धान खरीद को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का भाजपा कार्यालय पर प्रदर्शन

Samyukt Kisan Morcha protests at BJP office in Rohtak over paddy procurement
Rohtak
17 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed