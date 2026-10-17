{"_id":"6ad388a15010b51b0704bc5f","slug":"video-an-effigy-of-ravana-has-been-set-up-at-shalimar-ground-in-sector-5-panchkula-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"पंचकूला के सेक्टर-5 स्थित शालीमार ग्राउंड में खड़ा किया रावण का पुतला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंचकूला के सेक्टर-5 स्थित शालीमार ग्राउंड में दशहरा उत्सव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। यहां 221 फीट ऊंचे रावण का पुतला खड़ा किया जा रहा है। विशालकाय रावण के निर्माण और उसे खड़ा करने का काम जारी है। इसकी ऊंचाई इसे दशहरा उत्सव का प्रमुख आकर्षण बना रही है। शालीमार ग्राउंड में रावण के पुतले को तैयार करने के लिए कारीगर जुटे हुए हैं। इतने विशाल पुतले को खड़ा करना अपने आप में बड़ी चुनौती है। इसके लिए विशेष व्यवस्था और सावधानी बरती जा रही है। रावण के पुतले को अंतिम रूप दिए जाने के साथ ही दशहरा आयोजन की तैयारियों को भी पूरा किया जा रहा है। दशहरे पर रावण दहन देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। हर वर्ष दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। रावण दहन के साथ भगवान श्रीराम की विजय का संदेश दिया जाता है। शालीमार ग्राउंड में 221 फीट ऊंचे रावण के पुतले को देखने के लिए शहरवासियों में उत्सुकता रहने की संभावना है। आयोजन को लेकर लोगों की निगाहें अब दशहरे के दिन होने वाले रावण दहन पर टिकी हैं

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