पलवल: पुलिस ने लाल बत्ती और ब्लैक फिल्म लगी कार पकड़ी

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पलवल में राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर नियमों की अनदेखी कर लाल बत्ती और भारत सरकार लिखकर चल रही दिल्ली नंबर की कार को पुलिस ने इंपाउंड किया है। कार के शीशों पर डार्क ब्लैक फिल्म भी लगी हुई थी। पुलिस के अनुसार वाहन दिल्ली में तैनात एक एसडीएम के ड्राइवर का है। परिवार के लोग कार से वृंदावन दर्शन के लिए जा रहे थे।

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