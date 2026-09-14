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Palwal News: बारिश से माैसम सुहाना, गर्मी से मिली राहत

Mon, 14 Sep 2026 08:58 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 08:58 PM IST
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Rain makes the weather pleasant; relief from the heat.
सेक्टर-48 में बारिश
संवाद न्यूज एजेंसी
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नोएडा/यमुना सिटी। सोमवार को धूप और बादलों की आवाजाही के बाद शाम होते-होते मौसम ने अचानक करवट ली और शहर के कई हिस्सों में करीब 20 मिनट तक झमाझम बारिश हुई। सेक्टर-46, 47, 48 और 49 समेत आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। शाम में ठंडी हवा चलने से मौसम सुहाना हो गया।

मौसम विभाग के अनुसार, नाेएडा में 1.5 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश के बाद तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। विभाग के मुताबिक, मंगलवार और बुधवार को भी बारिश के आसार हैं। मंगलवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
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वहीं, बारिश के बाद यमुना सिटी में उमस बढ़ गई। इससे लोग घरों में पंखे के सामने बैठे नजर आए। पंखे की हवा से पर्याप्त राहत नहीं मिलने पर कई लोगों ने कूलर का सहारा लिया। अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री दर्ज किया गया।
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