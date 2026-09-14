Palwal News: 294 लोगों को बिजली कनेक्शन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 08:24 PM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 08:24 PM IST
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नोएडा। सेक्टर-63 में लगाए गए शिविर में सोमवार को 294 अस्थायी प्रीपेड मीटर कनेक्शन दिए गए। सुबह से ही उपकेंद्र के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई। उपकेंद्र विद्युतकर्मी पहुंचने के संग ही प्रक्रिया आगे बढ़ी। मीटर लेने की होड़ में बाहर हंगामे की स्थिति भी बनी रही। सुरक्षा के लिहाज से मौके पर पीएसी बल को भी तैनात किया गया। कनेक्शन की प्रक्रिया पूरी होने के साथ मीटर लगाने की कवायद भी की गई। इस बीच लोगों को काफी देर तक परेशान भी होना पड़ा। अधीक्षण अभियंता वाणिज्यिक उमेश सिंह यादव ने बताया 294 से ज्यादा कनेक्शन दिए गए। ब्यूरो
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