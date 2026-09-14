Palwal News: बिजली कटौती से लोग परेशान

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यमुना सिटी (संवाद)। यमुना सिटी क्षेत्र में लगातार बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान हो गए हैं। बिजली कटाैती का समय निश्चित नहीं होने के कारण लोगों को घरेलू काम करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे बच्चों की पढ़ाई भी खराब हो रही है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लगभग 5 से 6 घंटे बिजली गायब रहती है। शाम और रात के समय बिजली नहीं आने से बच्चों को पढ़ाई करने में दिक्कत होती है। ग्रामीणों ने कहा कि गर्मी और उमस में बिजली ना आने का सबसे ज्यादा असर बच्चों व बुजुर्गों पर देखने को मिल रहा है, जिससे वो बीमार हो रहे हैं। साथ ही गर्मी में बिजली नहीं मिलने से घर में रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं।