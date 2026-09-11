{"_id":"6aa3f42933c4fa27b6073f90","slug":"video-nhm-officials-inspected-the-gynaecology-ward-of-the-civil-hospital-in-narnaul-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"नारनौल: नागरिक अस्पताल के गायनी वार्ड में एनएचएम अधिकारियों ने किया निरीक्षण; वार्ड में भर्ती महिलाओं से ली सुविधाओं की जानकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नारनौल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की उप निदेशक शालू गर्ग और प्रोग्राम अधिकारी कश्मीर सिंह ने शुक्रवार को नागरिक अस्पताल के गायनी वार्ड का गहन निरीक्षण किया। यह निरीक्षण वार्ड में सुविधाओं की स्थिति की जांच के लिए किया गया, जो अक्सर सुर्खियों में रहता है। अधिकारियों की टीम ने करीब एक घंटे तक वार्ड का दौरा किया। उनका विशेष ध्यान साफ-सफाई व्यवस्था पर रहा। उन्होंने बंद कमरों को भी खोलकर देखा और सफाई पर अधिक ध्यान देने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने वार्ड में भर्ती महिलाओं से उनके उपचार और देखरेख के बारे में जानकारी ली। टीम ने सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की।

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