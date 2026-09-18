{"_id":"6aad42094b3d0a84790bf3b3","slug":"video-warning-of-agitation-over-pending-demands-of-the-pwd-mechanical-workers-union-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"नारनौल: पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन की लंबित मांगों पर आंदोलन की चेतावनी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नारनौल। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन ने शुक्रवार को अपनी लंबित मांगों को लेकर अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 24 अक्तूबर को राज्य स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। यह ज्ञापन अधीक्षण अभियंता के माध्यम से सरकार को भेजा गया। यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के संबंध में सरकार और संबंधित विभागों को पहले भी कई बार अवगत कराया जा चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों को सूचित करने के बाद भी मांगों पर कोई अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। इससे कर्मचारियों में रोष है। संगठन ने मौजूदा सरकार पर कर्मचारियों की मांगों की लगातार अनदेखी करने का आरोप लगाया। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और लोक निर्माण विभाग के मंत्रियों को भी ज्ञापन दिए गए हैं। हालांकि, अभी तक इन मांगों का कोई समाधान नहीं निकला है। यूनियन के पदाधिकारी बैठक की अध्यक्षता जिला उपप्रधान संजय कुमार ने की। इसका संचालन जिला कैशियर नरेंद्र कुमार ने किया। इस अवसर पर राज्य प्रचार सचिव सुबे सिंह और एसकेएस जिला प्रधान कौशल यादव भी मौजूद थे। जिला सहसचिव सतीश और कनीना ब्रांच प्रधान नरेंद्र सिंह सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

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