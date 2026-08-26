{"_id":"6a8ed6a88c102357440144be","slug":"video-inld-intensifies-preparations-for-the-september-27-rally-abhay-chautala-to-reach-narnaul-on-the-31st-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"27 सितंबर की रैली को लेकर इनेलो की तैयारी तेज, 31 को पहुंचेंगे अभय चौटाला नारनौल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
27 सितंबर की रैली को लेकर इनेलो की तैयारी तेज, 31 को पहुंचेंगे अभय चौटाला नारनौल
नारनौल। जननायक चौधरी देवीलाल के 113वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 27 सितंबर को राज्य स्तरीय सम्मान दिवस रैली का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर हुडा सेक्टर में 31 अगस्त को प्रेसवार्ता भी आयोजित की जाएगी।
एडवोकेट जसबीर सिंह ढिल्लो ने बताया कि रैली की तैयारियों को लेकर वीरवार को सेक्टर-1 हुडा स्थित बालाजी मार्ग पर कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला, प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा सहित वरिष्ठ नेता, जिला प्रधान और सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे।
उन्होंने बताया कि कार्यकर्ता बैठक के बाद मकान नंबर 159 पर अभय सिंह चौटाला पत्रकारों से रूबरू होंगे। वहीं कार्यकर्ताओं के लिए प्रसाद के रूप में भोजन का भी आयोजन किया गया है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।