Mahendragarh-Narnaul News: एकता ने नेट में हासिल की 77वीं रैंक
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:24 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:24 AM IST
विज्ञापन
नारनौल। गांव भांखरी निवासी एकता ने गणित विषय में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा ( सीएचआईआर नेट) उत्तीर्ण की है। उन्होंने इसमें अखिल भारतीय स्तर पर 77वीं रैंक प्राप्त की। एकता ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मेहनत, माता हेमलता, पिता नरेंद्र सिंह और दादा अमरचंद का आशीर्वाद और गुरुजनों के मार्गदर्शन का परिणाम है।। उन्होंने बताया कि लक्ष्य निर्धारित कर लगन से तैयारी की। एकता ने अपनी शिक्षा कोयल पब्लिक स्कूल, पीजी कॉलेज नारनौल और जीजेयू हिसार से पूरी की। उनके परिजनों ने उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया। संवाद
विज्ञापन