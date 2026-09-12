Mahendragarh-Narnaul News: विज्ञान नाटक में सुरजनवास की टीम प्रथम

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कनीना। निजी स्कूल ककराला में खंड स्तरीय विज्ञान नाटक प्रतियोगिता 2026-27 का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कनीना खंड के विभिन्न विद्यालयों की कक्षा छठी से दसवीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। बीआर ज्ञानदीप वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुरजनवास की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। देवयानी विद्यालय बेवल की टीम द्वितीय और एसडी विद्यालय ककराला की टीम तृतीय स्थान पर रही प्रतियोगिता का आयोजन राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) हरियाणा के तत्वावधान में खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कनीना की ओर से किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कनीना सुनील खुड़ानिया ने किया। संवाद