Mahendragarh-Narnaul News: शिविर में 95 लोगों ने कराई टीबी स्क्रीनिंग

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महेंद्रगढ़। स्वास्थ्य विभाग नारनौल की मोबाइल टीबी जांच टीम ने गांव मालड़ा सराय के आंगनबाड़ी केंद्र में टीबी स्क्रीनिंग एवं जागरूकता शिविर लगाया। शिविर में 95 लोगों की स्क्रीनिंग, 7 लोगों के बलगम नमूने और 25 लोगों के डिजिटल एक्स-रे किए गए। पात्र लाभार्थियों को निशुल्क दवाइयां भी दी गईं। स्वास्थ्य कर्मी कर्मबीर चौहान ने टीबी के लक्षण, बचाव और समय पर इलाज की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दो सप्ताह से अधिक खांसी, वजन घटना या लगातार बुखार होने पर जांच कराएं। एसटीएस पवन कुमार व टीबीएचवी युद्धवीर ने बताया कि मरीजों को पौष्टिक आहार के लिए 6000 रुपये की सहायता मिलती है। संवाद