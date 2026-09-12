Mahendragarh-Narnaul News: 57 लाख की सड़क बदहाल रोड पर दो-दो फीट के गड्ढे

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महेंद्रगढ़। करीब 57 लाख रुपये की लागत से तीन साल पहले बनाई गई सड़क अब जर्जर हो चुकी है। मसानी चौक और श्री गोशाला के पास सड़क पर करीब दो-दो फीट गहरे गड्ढे बने हुए हैं। शहर के इस व्यस्त मार्ग से रोजाना 8 हजार से अधिक वाहन गुजरते हैं। सड़क करीब 50 गांवों को शहर से जोड़ती है, इसलिए लोगों को परेशानी हो रही है।लोगों का कहना है कि बार-बार मांग के बाद तीन वर्ष पहले नगरपालिका की ओर से सड़क का निर्माण कराया गया था। निर्माण के करीब छह महीने बाद ही सड़क टूटने लगी थी।अब तीन साल बाद हालात और खराब हो गए हैं। बारिश के कारण सड़क जगह-जगह से टूट गई है और गड्ढों में पानी भर जाता है। इसके बावजूद लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़क का पैचवर्क नहीं कराया जा रहा है।मसानी माता मंदिर के पास सड़क की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। यहां बने गहरे गड्ढों में लोगों ने मलबा डाल रखा है, जिससे सड़क और उखड़ रही है। बारिश के दिनों में सड़क पर गंदा पानी जमा हो जाता है। इससे मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भी परेशानी होती है।स्थानीय लोगों अमित शर्मा, धर्मवीर सैनी, सांवत सैनी, ललित जोशी और अशोक शर्मा बुचौली ने बताया कि सड़क की खराब हालत के कारण राहगीर और दुकानदार परेशान हैं।अब इस सड़क के रखरखाव की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की है, लेकिन विभाग की ओर से गड्ढों को भरने के लिए पैचवर्क तक नहीं कराया जा रहा।लोगों ने बताया कि इस मार्ग से स्कूलों की कई बसें भी गुजरती हैं। गहरे गड्ढों के कारण हादसे का खतरा बना रहता है। लोगों ने विभाग से सड़क की जल्द मरम्मत कराने और गड्ढों को भरने की मांग की है।