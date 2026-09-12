Mahendragarh-Narnaul News: गणेश चतुर्थी पर किराना और मेवा कारोबार में आई तेजी

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महेंद्रगढ़। गणेश चतुर्थी पर्व नजदीक आते ही शहर के बाजारों में खरीदारी तेज हो गई है। गणेश प्रतिमा की स्थापना और पूजा की तैयारियों को लेकर लोग पूजन सामग्री के साथ मेवा, चावल, चीनी, गुड़ और अन्य किराना सामान खरीद रहे हैं। पर्व में कुछ ही दिन बाकी रहने के कारण किराना दुकानों पर ग्राहकों की संख्या बढ़ गई है। इससे दुकानदारों के कारोबार में भी तेजी आई है।गणेश चतुर्थी के लिए लोग अपनी जरूरत के अनुसार पूजा सामग्री खरीद रहे हैं। पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के अलावा प्रसाद तैयार करने के लिए मेवा और अन्य खाद्य सामान की मांग भी बढ़ी है। खास तौर पर बादाम और काजू की खरीदारी में तेजी देखी जा रही है। दुकानदारों के अनुसार सामान्य दिनों की तुलना में इन सामानों की बिक्री बढ़ गई है।त्योहारी मांग बढ़ने के बावजूद फिलहाल किराना सामान और मेवा के दामों में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है। दुकानदार गौरव और केशव ने बताया कि मौजूदा स्टॉक से ग्राहकों की मांग पूरी की जा रही है। आने वाले दिनों में मांग और बढ़ने की संभावना को देखते हुए नए स्टॉक के ऑर्डर भी दिए जा चुके हैं। करीब तीन दिन में नया स्टॉक बाजार में पहुंचने की उम्मीद है।शहर के कई किराना स्टोरों पर चावल, चीनी और गुड़ का स्टॉक सामान्य दिनों की तुलना में कम हुआ है। इनका इस्तेमाल प्रसाद और अन्य खाद्य सामग्री तैयार करने में होने से मांग बढ़ी है। नया स्टॉक आने के बाद उपलब्धता सामान्य होने की उम्मीद है। दुकानदार इस बार कारोबार अच्छा रहने की उम्मीद जता रहे हैं।