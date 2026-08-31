{"_id":"6a956629bc18abe68805df78","slug":"video-farmer-and-laborer-organizations-stage-a-massive-protest-against-inflation-in-narnaul-burn-government-effigy-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"नारनौल: महंगाई के खिलाफ किसान-मजदूर संगठनों का जोरदार प्रदर्शन, सरकार का पुतला फूंका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नारनौल। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन और भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन ने बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के सामने एकत्र होकर महावीर चौक तक मार्च किया। उन्होंने प्रधानमंत्री का पुतला जलाकर अपना रोष जताया। प्रदर्शनकारियों ने महंगाई कम करने की मांग की। उन्होंने चीनी, पेट्रोल, रसोई गैस और खाद बीज के दाम आधे करने की बात कही। स्मार्ट मीटर बंद करने और बिजली बोर्ड के निजीकरण पर रोक लगाने की भी मांग उठाई गई। किसान नेता बलबीर सिंह और सीताराम ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें जनता के ज्वलंत मुद्दों को सुलझाने में विफल रही हैं। वे महंगाई कम करने में भी नाकाम रही हैं। नेताओं ने आरोप लगाया कि बड़े पूंजीपतियों के हजारों करोड़ रुपये माफ किए जाते हैं। वहीं, आम जनता से बेहिसाब कर वसूला जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मजदूरों के सभी हित लाभ देने की मांग की। उन्होंने 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को पेंशन देने की बात कही। सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। नेताओं ने सरकार की गलत नीतियों के कारण चीनी के दाम तेजी से बढ़ने का जिक्र किया। उन्होंने सरकार पर जनता के प्रति बेरुखी दिखाने और उन्हें उनके हाल पर छोड़ने का आरोप लगाया। इस कार्यक्रम में बलबीर सिंह, सीताराम, राजकुमार, महावीर, यादराम, रामोतार और रत्न लाल सहित कई लोग उपस्थित थे।

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