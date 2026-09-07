काम अटकना या लटकना नहीं चाहिए : उपायुक्त

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नारनौल। सोमवार को लघु सचिवालय में आयोजित समाधान शिविर में उपायुक्त अनुपमा अंजली ने आम लोगों की समस्याएं सुनीं। बड़ी संख्या में पहुंचे नागरिकों ने अपनी शिकायतें उपायुक्त के समक्ष रखीं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि किसी भी नागरिक का काम अनावश्यक रूप से अटकना या लटकना नहीं चाहिए और सभी मामलों का तय समय में समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य सरकारी सेवाओं व योजनाओं का लाभ लोगों तक बिना रुकावट पहुंचाना है। संवाद