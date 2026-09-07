Mahendragarh-Narnaul News: राता गांव में हनुमान मंदिर का नवनिर्माण कार्य शुरू

विज्ञापन

मंडी अटेली। राता गांव में 250 साल से अधिक पुराने हनुमान मंदिर के नवनिर्माण का कार्य शुरू हो गया है। यह कार्य श्रद्धालुओं और जनसहयोग से किया जा रहा है। मंदिर का भवन जर्जर अवस्था में पहुंच चुका था। इसका उद्देश्य मंदिर को अधिक सुंदर, व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाना है। नया भवन बनने से भक्तों को पूजा-पाठ और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। संवाद