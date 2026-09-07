Mahendragarh-Narnaul News: युवा साथी ग्रुप ने गोशाला में किया श्रमदान

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नांगल चौधरी। युवा साथी ग्रुप हरियाणा एवं उड़ान जनसेवा ट्रस्ट ढाणी बाठोठा की टीम की ओर से बाबा मुकंद दास गोशाला में 66वां गोसेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान टीम के सदस्यों ने गोशाला में पहुंचकर गायों की सेवा की व विभिन्न सेवा कार्यों में श्रमदान किया।कार्यक्रम में योगेश, नितिन, लक्ष्य सैनी, कुकु शर्मा और उपिन सैनी ने सेवा कार्य में योगदान दिया। टीम सदस्यों ने बताया कि संस्था की ओर से लगातार गोसेवा एवं जनसेवा के कार्य किए जा रहे हैं। संवाद