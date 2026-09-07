Mahendragarh-Narnaul News: युवाओं को मिलेगा विकसित भारत पर अपनी सोच रखने का मौका

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उन्होंने जिले के 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं से क्विज में अधिक से अधिक भाग लेने की अपील की। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता पांच चरणों में होगी। पहला चरण ऑनलाइन क्विज है, जो 17 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। क्विज के बाद चयनित युवाओं को निबंध लेखन, जिला चैंपियनशिप और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा।यादव ने बताया कि इस आयोजन का सबसे अहम चरण राष्ट्रीय संवाद होगा। यह 10 से 12 जनवरी 2027 तक आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर चुने गए युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद करने का अवसर मिलेगा। वे उनके सामने विकसित भारत को लेकर अपने विचार और सुझाव रख सकेंगे। उन्होंने युवाओं से इस अवसर का लाभ उठाने और प्रतियोगिता में सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया।