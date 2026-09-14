{"_id":"6aa7f1a08ba80dc21d081b47","slug":"video-around-seven-people-were-caught-placing-bets-in-kurukshetras-sector-17-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुरुक्षेत्र सेक्टर-17 में सट्टा लगाते करीब सात लोग पकड़े","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कुरुक्षेत्र सेक्टर-17 में सट्टा लगाते करीब सात लोग पकड़े
कुरुक्षेत्र। सेक्टर-17 में पुलिस ने सट्टेबाजी की सूचना पर कई स्थानों पर छापेमारी कर करीब सात लोगों को मौके से पकड़ा। पुलिस सभी को पूछताछ के लिए सुभाष मंडी चौकी लेकर गई। पुलिस के अनुसार क्षेत्र में नशे और सट्टेबाजी की गतिविधियां चलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सोमवार को कार्रवाई की गई।
सुभाष मंडी चौकी प्रभारी महेश कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि सेक्टर-17 में कई जगहों पर नशा और सट्टेबाजी चलती है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर रेड की। बस अड्डे के पास टूरिस्ट कार पार्किंग के नजदीक दो दुकानों में भी पुलिस ने छापेमारी की। यहां कमरे में सट्टा लगाते करीब सात लोगों को पकड़ा गया।
साथ ही पुलिस ने सेक्टर-17 में बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के भी चालान किए। वहीं पकड़े गए लोगों से सट्टेबाजी से संबंधित पूछताछ की जा रही है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।