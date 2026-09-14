Kurukshetra News: 700 किलोमीटर चली नई थार धू-धू कर जली, वकील ने कूदकर बचाई जान

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अंबाला के बराड़ा निवासी एडवोकेट अंशिल अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने थार 31 अगस्त को 16 लाख रुपये में खरीदी थी। गाड़ी अभी करीब 700 किलोमीटर ही चली थी। वह 11 सितंबर को बराड़ा से शाहाबाद होते हुए अंबाला कोर्ट में बार एसोसिएशन के चुनाव में मतदान करने जा रहे थे।झटके देने के बाद जली इंजन वार्निंग लाइटअंशिल कहा कि रास्ते में गाड़ी अचानक मिसिंग मारने लगी, इसके बाद इंजन वार्निंग लाइट जल गई। उन्हें गाड़ी में खराबी का शक हुआ तो अमन होटल के पास वाहन रोककर इंजन देखने लगे। नीचे उतरते ही बोनट से धुआं उठता दिखाई दिया और कुछ ही देर में आग की लपटें निकलने लगीं। हाईवे पर थार में आग लगते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन आग तेजी से फैलती गई। इसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। शाहाबाद और अंबाला से दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं।आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू : आशीषशाहाबाद फायर स्टेशन के कर्मचारी आशीष कुमार ने बताया कि दोपहर करीब 12 बजे आग की सूचना मिली थी। दोनों दमकल टीमों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया लेकिन तब तक थार पूरी तरह जल चुकी थी। आग से गाड़ी की बॉडी, इंटीरियर और अन्य हिस्से जल गए और मौके पर केवल लोहे का ढांचा बचा।