{"_id":"6a9ee0ed5d6f24d8050ddff9","slug":"video-anger-deepens-among-sanitation-workers-and-fire-brigade-personnel-of-kurukshetra-municipal-corporation-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुरुक्षेत्र नगर निकाय के सफाई कर्मचारीयों व दमकल कर्मचारीयों में गहराया रोष","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कुरुक्षेत्र। करीब एक माह से हड़ताल पर चल रहे नगर निकाय के सफाई कर्मचारीयों व दमकल विभाग के कर्मचारियों में रोष गहरा गया है। गत दिवस हुई एक सफाई कर्मचारी की मौत के बाद आज सोमवार को कर्मचारी भड़क उठे और शहर में रोष मार्च निकाला। थानेसर इकाई के प्रधान सुनील लोहत, सर्व कर्मचारी संघ के नेता ओमप्रकाश, जन संघर्ष मंच की उषा के नेतृत्व में कर्मचारी धरना स्थल नगर परिषद कार्यालय से निकले और हाथों में झाड़ू व बैनर लेकर अंबेडकर चौक होते हुए पुराना बस अड्डा वह में बाजार से वापस धरना स्थल पर पहुंचे। दौरान कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की तो वही इसके बाद फिर से धरने पर बैठ गए। वहीं कर्मचारियों ने सरकार की सखति के बावजूद ड्यूटी ज्वाइन नहीं की और दिन भर हड़ताल पर रहे।

... और पढ़ें