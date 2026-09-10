Kurukshetra News: एचएसजीएमसी सदस्य गुरतेज सिंह का धरना रहा जारी, पूर्व सदस्य समर्थन में उतरे

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गुरतेज सिंह को मंगलवार को दूसरे दिन ही कमेटी के वरिष्ठ उपप्रधान गुरमीत सिंह रामसर, सदस्य दीदार सिंह नलवी, बलदेव सिंह हाबड़ी, स्वर्ण सिंह सहित कई सदस्य समर्थन देने पहुंच गए थे। बुधवार को पूर्व महासचिव सरदार सुखविंदर सिंह मंडेबर, पूर्व सदस्य सरदार अमराव सिंह छीना, सरदार इंदरजीत सिंह वासुदेवा और सरदार बेअंत सिंह नलवी, सरदार बलदेव सिंह हाबड़ी, सरदार बाबू सिंह चीका, मसंद भाई गलोरा जी के वंशज व पंचकूला से सरदार स्वर्ण सिंह समर्थन करने पहुंचे।समर्थन देने वाले सदस्यों ने कहा कि सरदार गुरतेज सिंह द्वारा उठाए गए प्रश्न और मांगें पूरी तरह जायज हैं तथा प्रधान सरदार जगदीश सिंह झींडा और उनकी कार्यकारिणी समिति से इन पर स्पष्ट और पारदर्शी जवाब मिलना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि निर्वाचित सदस्यों को जानकारी मांगने, कार्यकारिणी समिति के कामकाज और निर्णयों पर प्रश्न उठाने तथा उचित उत्तर प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। कार्यकारिणी समिति की जिम्मेदारी है कि वह आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं ताकि निर्वाचित सदस्य तथ्यों को पारदर्शी तरीके से संगत के सामने रख सकें।उन्होंने कमेटी नेतृत्व से अपील की कि वह निर्वाचित सदस्यों के लोकतांत्रिक जनादेश का सम्मान करते हुए उठाए गए प्रश्नों के बिंदुवार, तथ्यात्मक और लिखित उत्तर प्रदान करे तथा मामले को टालने या अनावश्यक रूप से लंबित रखने से बचें। यह मुद्दा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और सिख संगत के अधिकारों का है।