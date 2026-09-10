दिन में वेटर, रात में हाइवे के लुटेरे: बर्फ तोड़ने वाले सुए से करते थे लूटपाट, पुलिस ने तीन को किया गिरफ्तार

पिहोवा में की थी दो लाख रुपये की लूट

पुलिस के अनुसार, इन आरोपियों को 2 सितंबर को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया। इन्होंने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व सदस्य और ठेकेदार सतपाल सिंह रामगढ़िया से पिहोवा में दो लाख रुपये लूटे थे। घटना के वक्त सतपाल सिंह एक मिस्त्री को दो लाख रुपये देने मोटरसाइकिल से जा रहे थे। गुहला-चीका रोड पर हुडा ग्राउंड के पास तीन मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उनका पीछा किया, उन्हें धक्का देकर गिरा दिया और नकदी लूट कर फरार हो गए।