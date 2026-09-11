करनाल में रॉड से सिर पर वार कर युवक की हत्या, गुस्साई भीड़ ने आरोपी को पीटा

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घरौंडा में वीर राइस मिल के पास शुक्रवार सुबह एक युवक की लोहे की रॉड मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान बालीनगर निवासी 30 वर्षीय तेजबीर सिंह पुत्र सुभाष के रूप में हुई है। वारदात के बाद मौके पर मौजूद लोग भड़क गए और उन्होंने आरोपी युवक की धुनाई कर दी। इसमें आरोपी भी घायल हो गया। सूचना मिलने पर घरौंडा पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने तेजबीर को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे वीर राइस मिल के नजदीक तेजबीर सिंह की नेपाल निवासी उत्तम कुमार के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसी दौरान दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। आरोप है कि उत्तम कुमार ने लोहे की रॉड उठाकर तेजबीर के सिर पर वार कर दिया। वार लगने से तेजबीर गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी उत्तम कुमार को पकड़ लिया। गुस्साए लोगों ने उसकी धुनाई कर दी, जिससे वह भी घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को घरौंडा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों ने तेजबीर सिंह की जांच की, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं आरोपी उत्तम कुमार का भी अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए करनाल मोर्चरी हाउस भेज दिया है। जांच अधिकारी मंजीत सिंह ने बताया कि तेजबीर नाम के युवक के सिर में आरोपी ने रॉड मारी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आरोपी भी घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना प्रभारी के अनुसार मामले की जांच की जा रही है। परिजनों की शिकायत के आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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