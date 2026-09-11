{"_id":"6aa3a5e45a731a973f098bc2","slug":"video-karnal-district-bar-association-elections-lawyers-voted-with-enthusiasm-today-cleanliness-and-the-construction-of-chambers-emerged-as-key-issues-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"करनाल जिला बार एसोसिएशन चुनाव आज अधिवक्ताओं ने उत्साह के साथ किया मतदान; साफ-सफाई और चैंबर निर्माण बने मुख्य मुद्दे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिला अदालत परिसर में शुक्रवार को जिला बार एसोसिएशन के चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में चल रहे हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर अधिवक्ताओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं। युवा अधिवक्ताओं से लेकर वरिष्ठ वकीलों तक, सभी ने अपनी नई कार्यकारिणी चुनने के लिए मतदान में बढ़-चढ़कर भाग लिया। बड़ी संख्या में पहुंचे अधिवक्ता चुनाव प्रक्रिया सुबह शुरू हुई, जिसमें सभी पात्र अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव को लेकर कोर्ट परिसर में गहमागहमी का माहौल रहा। प्रत्याशियों और उनके समर्थकों ने मतदाताओं को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मतदान केंद्र के बाहर समर्थकों ने अपने-अपने उम्मीदवारों के पक्ष में नारेबाजी की। साफ-सफाई और नए चैंबर की मांग मुख्य मुद्दा चुनाव के दौरान परिसर की बुनियादी समस्याएं सबसे प्रमुख मुद्दा बनकर उभरीं। वोट डालकर बाहर निकले अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि इस बार उनका वोट केवल वादों पर नहीं, बल्कि धरातल पर काम करने वाले प्रत्याशियों को गया है। अधिवक्ता जीतेन्द्र ने बताया कि नए और युवा अधिवक्ताओं के बैठने के लिए पर्याप्त चैंबर न होना एक बड़ी समस्या बनी हुई है। अधिवक्ताओं की मांग है कि नई कार्यकारिणी प्राथमिकता के आधार पर नए चैंबरों का निर्माण करवाए। सफाई व्यवस्था में सुधार: कोर्ट परिसर में साफ-सफाई की स्थिति को लेकर भी अधिवक्ताओं में असंतोष देखा गया। उन्होंने कहा कि परिसर में स्वच्छ पानी, साफ शौचालय और नियमित सफाई की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। जीत के प्रति प्रत्याशी आश्वस्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और अन्य पदों के लिए मैदान में उतरे प्रत्याशियों ने विश्वास जताया है कि चुनाव जीतने के बाद वे अधिवक्ताओं की इन मूलभूत समस्याओं का प्रमुखता से समाधान करेंगे। मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सभी की नजरें मतगणना और नतीजों पर टिकी हैं।

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