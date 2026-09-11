{"_id":"6aa3bab93f035013230d8606","slug":"video-first-ever-election-in-karnals-gharaunda-three-way-contest-for-the-post-of-village-head-70-voter-turnout-so-far-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"करनाल के घरौंडा में पहली बार चुनाव; प्रधानी का त्रिकोणी मुकाबला, अब तक 70 प्रतिशत मतदान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

घरौंडा बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर मतदान चला हुआ है। प्रधान पद के लिए कविंद्र त्यागी, बलधीर सिंह व ईश्वर मान चुनाव मैदान में हैं। अभी तक 70 प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है। चुनाव शांतिप्रिय हो रहा है। चुनाव को पूरी चहल पहल हो रही है। बार एसोसिएशन का यह पहला चुनाव है। प्रधान पद के लिए तीन उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिसके चलते मुकाबला रोचक बना हुआ है। प्रधान पद के लिए कविंद्र त्यागी, बलधीर सिंह और ईश्वर मान चुनाव मैदान में हैं। चुनाव अधिकारी एडवोकेट जितेंद्र कुमार ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। कुल 134 अधिवक्ता मतदान करेंगे। प्रधान के अलावा कोषाध्यक्ष और महासचिव पद के लिए मतदान होगा। घरौंडा में कोर्ट की स्थापना 29 अप्रैल 2025 को हुई थी। इसके बाद पहली बार बार एसोसिएशन का चुनाव होने जा रहा है।

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