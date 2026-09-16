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करनाल में राज्य स्तरीय स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आगाज ,दो हजार खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दम
राज्य स्तरीय स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता का बुधवार को कर्ण स्टेडियम में शुभारंभ हुआ। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में प्रदेश भर से आए लगभग दो हजार युवा खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा और क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं।
प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन शानदार मार्च पास्ट के साथ हुआ, जिसमें सभी जिलों से आई टीमों के खिलाड़ियों ने अनुशासित तरीके से कदमताल करते हुए मुख्य अतिथि को सलामी दी। इसके पश्चात, खेल भावना और अनुशासन को बनाए रखने के लिए सभी भाग ले रहे खिलाड़ियों को निष्ठापूर्वक खेल की शपथ दिलाई गई।
आयोजकों ने बताया कि यह प्रतियोगिता युवा एथलीटों के लिए एक बड़ा मंच है। इस राज्य स्तरीय स्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर की एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा, जहां वे राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे।
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