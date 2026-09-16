महंगाई-बेरोजगारी से त्रस्त है लोग : हुड्डा

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निसिंग। रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गांव डाचर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि जनता त्रस्त है। महंगाई चरम पर है और नागरिकों के लिए दो वक्त की रोटी का इंतजाम कठिन हो रहा है। उन्होंने बढ़ती बेरोजगारी और प्रदेश की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताई। सांसद ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने पार्टी की नीतियों को घर-घर पहुंचाने का आह्वान किया ताकि जनता कांग्रेस की ओर लौटे। हुड्डा ने चेतावनी दी कि महंगाई-बेरोजगारी पर अंकुश न लगने पर जनता सड़कों पर उतरेगी। उन्होंने कांग्रेस को किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और आमजन का हितैषी बताया। संवाद