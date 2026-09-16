फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   People are plagued by inflation and unemployment: Hooda

महंगाई-बेरोजगारी से त्रस्त है लोग : हुड्डा

Wed, 16 Sep 2026 02:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल Updated Wed, 16 Sep 2026 02:35 AM IST
विज्ञापन
People are plagued by inflation and unemployment: Hooda
निसिंग गांव डाचर में जनसभा के दौरा रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा व अन्य। संवाद
निसिंग। रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गांव डाचर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि जनता त्रस्त है। महंगाई चरम पर है और नागरिकों के लिए दो वक्त की रोटी का इंतजाम कठिन हो रहा है। उन्होंने बढ़ती बेरोजगारी और प्रदेश की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताई। सांसद ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने पार्टी की नीतियों को घर-घर पहुंचाने का आह्वान किया ताकि जनता कांग्रेस की ओर लौटे। हुड्डा ने चेतावनी दी कि महंगाई-बेरोजगारी पर अंकुश न लगने पर जनता सड़कों पर उतरेगी। उन्होंने कांग्रेस को किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और आमजन का हितैषी बताया। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed