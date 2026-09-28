{"_id":"6aba4bb3d6e0a0d37b0e076c","slug":"video-road-safety-campaign-in-gharaunda-employees-made-aware-through-helmet-distribution-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"घरौंडा में सड़क सुरक्षा अभियान, कर्मचारियों को हेलमेट बांटकर किया जागरूक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

घरौंडा। सेवा संकल्प अभियान के तहत घरौंडा के ऑडोटोरियम में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमे हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और बच्चों को यातायात नियमों की पालना करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि एक छोटी सी गलती है बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए यातायात के नियमों की पालना जरूर करनी चाहिए। इसी के साथ स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने कर्मचारियों को हेलमेट भी वितरित किए। स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने एक छात्रा को हेलमेट पहनाकर यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया।

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