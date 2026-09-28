Karnal News: गिरफ्तार तीन आरोपी कोर्ट ने जेल भेजे, राजपाल का हुआ संस्कार

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शुक्रवार को कंबोपुरा में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में राजपाल की मौत हो गई थी। बेटे कमल की शिकायत के अनुसार, सुबह वह स्कूटी से सामान लेने जा रहा था। रास्ते में कुछ लोगों ने उसे रोककर लाठी-डंडों से हमला किया। सिर में चोट लगने के बाद कमल घर पहुंचा और परिजन को घटना की जानकारी दी। इसके बाद राजपाल समेत परिवार के लोग दूसरे पक्ष के घर पहुंचे, जहां फिर विवाद और मारपीट हुई। इसी दौरान राजपाल नीचे गिर गए। परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।थाना मधुबन पुलिस ने कमल की शिकायत पर शुक्रवार को 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस अधीक्षक कर्ण गोयल ने बताया कि आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल एक लकड़ी का डंडा बरामद किया गया है। मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और अन्य तथ्यों के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।