Karnal News: मेडिकल कॉलेज में मेस का प्रस्ताव भेजा आगे
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:53 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:53 AM IST
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राम सारस्वत
करनाल। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अब कैंपस में ही मेस की सुविधा शुरू करने की तैयारी है। कॉलेज प्रबंधन ने छात्रों के लिए उचित भोजन व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। इसमें कैटरिंग कंपनी को ठेका देकर मेस संचालित कराने की योजना बनाई गई है। सरकार से अनुमति मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू कर मेस व्यवस्था लागू की जाएगी।
अभी मेडिकल कॉलेज में छात्रों के लिए ऐसी सामूहिक मेस व्यवस्था नहीं है, जहां वे नियमित रूप से एक साथ बैठकर भोजन कर सकें। कॉलेज प्रबंधन की ओर से तैयार प्रस्ताव में छात्रों को पौष्टिक और उचित आहार उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि छात्रों के लिए मेस केवल भोजन की व्यवस्था नहीं होगी। इससे उन्हें मानसिक सुकून मिलने के साथ आपस में अपने अनुभव और विचार साझा करने का अवसर भी मिलेगा।
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करनाल। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अब कैंपस में ही मेस की सुविधा शुरू करने की तैयारी है। कॉलेज प्रबंधन ने छात्रों के लिए उचित भोजन व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। इसमें कैटरिंग कंपनी को ठेका देकर मेस संचालित कराने की योजना बनाई गई है। सरकार से अनुमति मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू कर मेस व्यवस्था लागू की जाएगी।
अभी मेडिकल कॉलेज में छात्रों के लिए ऐसी सामूहिक मेस व्यवस्था नहीं है, जहां वे नियमित रूप से एक साथ बैठकर भोजन कर सकें। कॉलेज प्रबंधन की ओर से तैयार प्रस्ताव में छात्रों को पौष्टिक और उचित आहार उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि छात्रों के लिए मेस केवल भोजन की व्यवस्था नहीं होगी। इससे उन्हें मानसिक सुकून मिलने के साथ आपस में अपने अनुभव और विचार साझा करने का अवसर भी मिलेगा।
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