{"_id":"6ab14880c5510599b203920a","slug":"video-karnal-tarawari-challengers-shine-win-match-by-nine-wickets-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"करनाल: तरावड़ी चैलेंजर्स का धमाका, नौ विकेट से जीता मैच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

करनाल। नमो क्रिकेट लीग के तीसरे दिन के मैच का आयोजन सेक्टर नाै और मेरठ रोड स्थित राणा ब्रदर्स क्रिकेट एकेडमी के मैदान में किया गया। प्रतियोगिता के तीसरे दिन कुल 19 मैच खेले गए। जिसमें पहला और दूसरा मैच जेनपूर ने तीन और नाै विकेट से अपने नाम किया। वहीं तीसरा मैच सांभली पेंथर ने दो रन से अपने नाम किया। ऐसे ही थंडर स्टॉर्म ने दो विकेट, तरावड़ी चैलेंजर्स की टीम ने नौ विकेट , बाबा काछवा की टीम ने पांच विकेट से , करनाल स्ट्रीट फाइटर की टीम ने सात विकेट से , थंडर स्टॉर्म की टीम ने चार विकेट, अमन 11 ने पांच विकेट , महाराणा प्रताप क्लब सालवन ने 44 रन से , इंद्री की टीम ने 43 रन से , माजरा की टीम ने सात विकेट से , बाबा काछवा की टीम ने आठ विकेट से, दनियालपूर की टीम ने 20 रन, जपती छपरा की टीम ने चार विकेट से, सुपर किंग हसन ने छह विकेट से , आशु 11 की टीम ने छह विकेट , रिंडल स्टार की टीम ने नौ विकेट और गुनिया की टीम ने छह विकेट से मैच अपने नाम किया। नमो क्रिकेट लीग प्रतियोगिता के तीसरे दिन उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त मैदान में पहुंचकर सभी खिलाड़ियों से मिले और उनका उत्साहवर्धन किया और प्रतियोगिता में भाग ले रही टीमों को खेल भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं दीं। उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने खिलाड़ियों एवं उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं। खेल न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त रखते हैं, बल्कि युवाओं में अनुशासन, टीम वर्क और नेतृत्व क्षमता जैसे गुणों का भी विकास करते हैं। उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित इस तरह की खेल प्रतियोगिताएं युवाओं को सकारात्मक दिशा देने और उनकी प्रतिभा को निखारने का एक बेहतरीन मंच हैं।

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