फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Farmers upset over delay in paddy procurement; to block highway today.

Karnal News: धान खरीद में देरी पर किसान नाराज, आज हाईवे करेंगे जाम

Tue, 22 Sep 2026 01:21 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:21 AM IST
विज्ञापन
Farmers upset over delay in paddy procurement; to block highway today.
इंद्री अनाज मंडी में पहुंची धान को उतारते मजदूर। संवाद
इंद्री। धान की सरकारी खरीद 20 सितंबर से शुरू न होने पर किसानों का आक्रोश बढ़ गया है। भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) ने इसके विरोध में 22 सितंबर को शाहबाद के पास दिल्ली-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग-44 जाम करने का एलान किया है।
विज्ञापन

यूनियन के अनुसार, किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में 22 सितंबर को सुबह 10 बजे किसान शाहबाद-बराड़ा रोड स्थित शहीद उधम सिंह स्मारक पर एकत्र होंगे। इसके बाद हाईवे जाम कर विरोध जताया जाएगा। संगठन ने पहले सरकार को 20 सितंबर तक खरीद शुरू करने का अल्टीमेटम दिया था और मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन जाम लगाने की चेतावनी दी थी। प्रदेशभर के किसानों से शाहबाद पहुंचने की अपील की गई है।
विज्ञापन

अगस्त के अंतिम सप्ताह से ही मंडियों में मोटी धान (जीरी) की आवक शुरू हो चुकी है। किसान 15 से 20 सितंबर के बीच खरीद शुरू करने की मांग कर रहे हैं, जबकि राज्य सरकार ने खरीद की तिथि 1 अक्तूबर घोषित की है। किसानों का आरोप है कि इस देरी का फायदा निजी व्यापारी उठाकर एमएसपी से कम दाम पर फसल खरीद रहे हैं। इंद्री में किसान नेता रामपाल चहल ने सरकार की नीतियों को किसान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि सरकार किसान हितैषी होने का दावा करती है लेकिन नीतियां इसके विपरीत हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्रमुख मांगें-
किसानों ने धान की खरीद 15-20 सितंबर से शुरू करने, मंडियों में मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त करने, एफसीआई द्वारा गेहूं उठान तेज करने, बाजरे की सीधी खरीद, आलू किसानों का बकाया भुगतान और किसान सुरक्षा योजना के तहत मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग उठाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed