Karnal News: एसपी ने किया पुलिस परेड का निरीक्षण
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:24 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:24 AM IST
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करनाल। पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में सोमवार को साप्ताहिक जनरल परेड आयोजित की गई। पुलिस अधीक्षक करन गोयल ने परेड की सलामी लेकर निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों की वर्दी, अनुशासन और परेड की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसपी ने पुलिसकर्मियों को निर्धारित वर्दी में रहने और ड्यूटी के दौरान अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए। थाना प्रभारियों और चौकी इंचार्जों को नियमित गश्त बढ़ाने, असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने तथा सुरक्षा मजबूत करने के निर्देश दिए गए। एएसपी रविंद्र कुमार, डीएसपी मुख्यालय संदीप कुमार सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो
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