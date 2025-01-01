पर्यटन में हरियाणा को अग्रणी बनाने का लक्ष्य : डॉ. अरविंद शर्मा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:13 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:13 AM IST
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करनाल। कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और राज्य के ऐतिहासिक, धार्मिक व सांस्कृतिक स्थलों को विकसित कर पर्यटन को नई दिशा दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य हरियाणा को पर्यटन के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाना है।
वे निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए करनाल पहुंचे थे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश के युवाओं में राष्ट्रहित को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में एबीवीपी की जीत को उन्होंने युवाओं की राष्ट्र पहले सोचने की भावना से जोड़ा।
नशे के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को इसके खिलाफ आगे आना होगा। परिवार, सामाजिक संस्थाएं और आम नागरिक युवाओं को नशे से दूर रखने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा को नशामुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।
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मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष के सेवा समर्पण के दौरान देश में व्यापक बदलाव हुए हैं। पिछले 12 वर्षों में किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े वर्ग, कर्मचारी, खिलाड़ी, महिलाएं और बुजुर्गों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए हैं, जिनकी देशभर में सराहना हो रही है।
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वे निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए करनाल पहुंचे थे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश के युवाओं में राष्ट्रहित को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में एबीवीपी की जीत को उन्होंने युवाओं की राष्ट्र पहले सोचने की भावना से जोड़ा।
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नशे के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को इसके खिलाफ आगे आना होगा। परिवार, सामाजिक संस्थाएं और आम नागरिक युवाओं को नशे से दूर रखने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा को नशामुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।
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मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष के सेवा समर्पण के दौरान देश में व्यापक बदलाव हुए हैं। पिछले 12 वर्षों में किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े वर्ग, कर्मचारी, खिलाड़ी, महिलाएं और बुजुर्गों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए हैं, जिनकी देशभर में सराहना हो रही है।