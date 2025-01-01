Karnal News: हसनपुर ने कलसौरा को 26 रनों से हराया
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:23 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:23 AM IST
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इंद्री। जैनपुर साधान गांव स्थित क्रिकेट स्टेडियम में एनआरआई ब्रदर्स क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया। चंडीगढ़ के हसनपुर गांव की टीम ने इंद्री के कलसौरा गांव की टीम को 26 रनों से हराकर यह प्रतियोगिता अपने नाम की।
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हसनपुर की टीम ने निर्धारित ओवरों में 36 रन बनाए। उन्होंने कलसौरा के सामने जीत के लिए 37 रनों का लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कलसौरा की टीम हसनपुर की कसी हुई गेंदबाजी के सामने टिक नहीं पाई। वे महज नौ रनों पर सिमट गए।
इस टूर्नामेंट में हरियाणा सहित अन्य राज्यों की कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का आयोजन जैनपुर साधान के खेल मैदान में किया गया। इसे तीन ग्राम पंचायतों ने प्रायोजित किया। इनमें जैनपुर साधान, कैहराबा और सांंतड़ी गांव की पंचायतें शामिल थीं। जैनपुर साधान के सरपंच नरेंद्र डबास, कैहराबा के सरपंच नत्थू लाल और सांंतड़ी के सरपंच विक्रम सिंह ने इसमें सहयोग किया।
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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हसनपुर की टीम ने निर्धारित ओवरों में 36 रन बनाए। उन्होंने कलसौरा के सामने जीत के लिए 37 रनों का लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कलसौरा की टीम हसनपुर की कसी हुई गेंदबाजी के सामने टिक नहीं पाई। वे महज नौ रनों पर सिमट गए।
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इस टूर्नामेंट में हरियाणा सहित अन्य राज्यों की कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का आयोजन जैनपुर साधान के खेल मैदान में किया गया। इसे तीन ग्राम पंचायतों ने प्रायोजित किया। इनमें जैनपुर साधान, कैहराबा और सांंतड़ी गांव की पंचायतें शामिल थीं। जैनपुर साधान के सरपंच नरेंद्र डबास, कैहराबा के सरपंच नत्थू लाल और सांंतड़ी के सरपंच विक्रम सिंह ने इसमें सहयोग किया।
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