Karnal News: हसनपुर ने कलसौरा को 26 रनों से हराया

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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हसनपुर की टीम ने निर्धारित ओवरों में 36 रन बनाए। उन्होंने कलसौरा के सामने जीत के लिए 37 रनों का लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कलसौरा की टीम हसनपुर की कसी हुई गेंदबाजी के सामने टिक नहीं पाई। वे महज नौ रनों पर सिमट गए।इस टूर्नामेंट में हरियाणा सहित अन्य राज्यों की कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का आयोजन जैनपुर साधान के खेल मैदान में किया गया। इसे तीन ग्राम पंचायतों ने प्रायोजित किया। इनमें जैनपुर साधान, कैहराबा और सांंतड़ी गांव की पंचायतें शामिल थीं। जैनपुर साधान के सरपंच नरेंद्र डबास, कैहराबा के सरपंच नत्थू लाल और सांंतड़ी के सरपंच विक्रम सिंह ने इसमें सहयोग किया।