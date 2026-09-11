{"_id":"6aa4457f637b1a38be095993","slug":"video-dispute-during-vote-counting-in-karnal-votes-sealed-decision-on-the-outcome-now-rests-with-chandigarh-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"करनाल में मतगणना के दौरान विवाद, वोटें सील; चौधर का फैसला अब चंडीगढ़ से","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गिनती के बीच विवाद.. वोटें सील, अब चंडीगढ़ से मिलेगा चौधर का ताज - दिनभर उत्साह और देर शाम खींचतान और तनाव भरा रहा माहौल, समर्थकों में हाथापाई, तीन थानों की पुलिस की गई तैनात - नतीजों पर लगे आरोप-प्रत्यारोप, देर रात साढ़े 11 बजे तक वोटों की हुई गिनती - गिनती के बीच कनवदीप के विजेता बताने पर बजे ढोल, बाद में फिर लगा ऑब्जेक्शन

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